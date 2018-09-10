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ايران تبحث مع روسيا والهند وتركيا والصين في وقف التعامل التجاري بالدولار

طهران / 10 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران 'علي اكبر ولايتي' عن المفاوضات الجارية بين ايران وروسيا بهدف استبدال الدولار بعملتي الروبل والريال في مجال التبادل التجاري بين البلدين؛ مضيفا ان هناك مباحثات ايضا مع تركيا والهند والصين لهذا الغرض.

جاءت تصريحات ولايتي هذه اليوم الاثنين خلال مراسم الذكري السنوية التسعين لتاسيس البنك الوطني الايراني (بنك ملي ايران).
واكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، قائلا ان هناك بلدان كثيرة بما فيها الدول الاعضاء في مجموعة 'بريكس' الاقتصادية وبما يشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، التي خاضت تجارب مماثلة ايضا.
وفي جانب اخر من تصريحاته، دعا ولايتي البنوك في ايران الي توظيف طاقاتها لتمويل المنتجين والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص العمل داخل البلاد؛ منوها في ذات السياق الي ان البنك الوطني الايراني يقف في طليعة الصيرفة الصحيحة التي اكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية.
الي ذلك، نوّه المدير العام للبنك الوطني الايراني 'محمد رضا حسين زادة' بدور هذا البنك في افشال الحرب الاقتصادية التي تشنّها الخزانة الامريكية ضد ايران.
وقال حسين زادة في هذه المراسم، ان البنك الوطني الايراني (بنك ملي ايران) يضم 3 الاف و300 فرع الي جانب 34 من القوي العاملة؛ ويتولي جانبا كبيرا من الانشطة المصرفية في ايران؛ داعيا الي تعزيز الدعم الوطني لهذا البنك من اجل المضي قدما باهدافه المنشودة.
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ايران تبحث مع روسيا والهند وتركيا والصين في وقف التعامل التجاري بالدولار

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