عضو بارز بوكالة الأنباء الرسمية الاندونيسية:

إرنا هي الخيار الأنسب لرئاسة اوآنا

كوالالمبور/10 أيلول/سبتمبر/إرنا- اعتبر مسؤول بارز بوكالة الأنباء الرسمية الاندونيسية (أنتارا) 'بابانغ بوروانتو'، اعتبر إيران بأنها الخيار الأنسب لرئاسة منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوآنا)، مؤكدا دعم اندونيسيا لترشح إيران لحيازة هذا المنصب.

وكان قد شارك بوروانتو الأسبوع الماضي في اطار وفد وكالة أنتارا للانباء في الإجتماع الثالث والاربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوآنا) في طهران.
وقال بوروانتو اليوم الإثنين لمراسل ارنا 'لقد اكتسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) تجارب ناجحة من خلال إستضافة إجتماع اوآنا وتستطيع أن تنقل هذه التجارب الي سائر الدول'.
بدوره، أكد رئيس تحرير الوكالة الرسمية الماليزية (برناما)، ان هذا الإجتماع ولطبيعة المشاريع التي تناولها لتعزيز المكانة الإعلامية لهذه المنظمة في العالم، يعد أكثر الإجتماعات نجاحا علي مدي تاريخ منظمة اوآنا.
وشارك في الإجتماع الذي استغرق يوماً واحداً، كبار المسؤولين ومدراء وكالات أنباء من 18 دولة؛ بما فيها روسيا و جمهورية أذربيجان والصين وقطر وتركيا و سلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا؛ الي جانب وكالات انباء ايرانية محلية.
هذا وتأسست وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) عام1961 بدعم اليونسكو، وبهدف توفير ظروف التبادل الاعلامي بين دول المنطقة؛ وتضم حاليا في عضويتها 44 وكالة انباء من 35 دولة في قارتي آسيا والمحيط الهادئ.
إنتهي**أ م د**س.ر



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