مساعد وزير الداخلية : الدفاع المدني ركيزة مؤثرة في الامن القومي الايراني

طهران / 10 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والامن الداخلي 'حسين ذوالفقاري' ان الدفاع المدني يشكل احد الركائز المؤثرة في موضوع الامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار ذوالفقاري اليوم الاثنين، الي ان الحكومة اتخذت اجراءات وسياسات مناسبة في سياق تعزيز دور الدفاع المدني؛ داعيا الي مواصلة هذه الاجراءات علي صعيد البرامج التنفيذية في البلاد.
وتطرق مساعد وزير الداخلية الي 'اسبوع الدفاع المدني' في ايران؛ مصرحا ان الحكومة وضعت برامج خاصة للاحتفاء بهذه المناسبة في منتهي الشموخ والعظمة.
كما اكد المسؤول الايراني رفيع المستوي ان الدفاع المدني يشكل احد المكوّنات الاساسية في مجال التصدي للتهديدات العسكرية؛ منوها في ذات السياق بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة الاهتمام بموضوع الدفاع المدني في ايران.
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مساعد وزير الداخلية : الدفاع المدني ركيزة مؤثرة في الامن القومي الايراني

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