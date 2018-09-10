الرئيس الكازاخي يمنح ظريف وسام الصداقة

طهران/10 أيلول/سبتمبر/إرنا- قدم السفير الكازاخي لدي طهران، وسام الصداقة نيابة عن الرئيس 'نور سلطان نظر بايف' الي وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'، وذلك في ختام فترة مهامه سفيرا لجمهورية كازاخستان في إيران.

والتقي ظريف اليوم الإثنين، عددا من الدبلوماسيين المعتمدين لدي طهران وبحث معهم في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك الإتفاق النووي والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف.
كما استقبل ظريف اليوم الإثنين، وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندي 'جف لانغي' وبحث معه مختلف أبعاد العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الصلة بالدورة السادسة للجنة التعاون السياسي والإقتصادي المشترك بين الجانبين التي ستبدأ أعمالها في طهران اعتبارا من الغد الثلاثاء.
كما استقبل ظريف السفير الياباني في ختام فترة مهامه لدي طهران.
وكذلك التقي ظريف اليوم الإثنين، السفيرة السنغالية الجديدة في طهران التي قدمت له نسخة من أوراق إعتمادها.
كما استقبل ظريف، السيدة 'أوغوجي دانييلز' المنسقة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وناقش معها أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

سياسي

محمد جواد ظريف

وسام الصداقة

الرئيس الكازاخي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس الكازاخي يمنح ظريف وسام الصداقة

معظم المشاهدات

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

قائد الثورة الاسلامیة:

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

أحدث الأخبار

العائدات النفطية للبلاد تزداد بنسبة 60 بالمئة

خلال اربعة اشهر

العائدات النفطية للبلاد تزداد بنسبة 60 بالمئة

إرنا هي الخيار الأنسب لرئاسة اوآنا

عضو بارز بوكالة الأنباء الرسمية الاندونيسية:

إرنا هي الخيار الأنسب لرئاسة اوآنا

مساعد وزير الداخلية : الدفاع المدني ركيزة مؤثرة في الامن القومي الايراني

مساعد وزير الداخلية : الدفاع المدني ركيزة مؤثرة في الامن القومي الايراني

الرئيس الكازاخي يمنح ظريف وسام الصداقة

الرئيس الكازاخي يمنح ظريف وسام الصداقة

لاریجانی : المجتمع القرآنی لن یرضخ للمتغطرسین

لاریجانی : المجتمع القرآنی لن یرضخ للمتغطرسین

موضوعات مرتبط