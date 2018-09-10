الرئيس الكازاخي يمنح ظريف وسام الصداقة

والتقي ظريف اليوم الإثنين، عددا من الدبلوماسيين المعتمدين لدي طهران وبحث معهم في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك الإتفاق النووي والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما استقبل ظريف اليوم الإثنين، وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندي 'جف لانغي' وبحث معه مختلف أبعاد العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الصلة بالدورة السادسة للجنة التعاون السياسي والإقتصادي المشترك بين الجانبين التي ستبدأ أعمالها في طهران اعتبارا من الغد الثلاثاء.

كما استقبل ظريف السفير الياباني في ختام فترة مهامه لدي طهران.

وكذلك التقي ظريف اليوم الإثنين، السفيرة السنغالية الجديدة في طهران التي قدمت له نسخة من أوراق إعتمادها.

كما استقبل ظريف، السيدة 'أوغوجي دانييلز' المنسقة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وناقش معها أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

إنتهي**أ م د**س.ر

