لاریجانی : المجتمع القرآنی لن یرضخ للمتغطرسین

جاء ذلك فی كلمة لرئیس مجلس الشوري الاسلامی الیوم الاثنین خلال مراسم تكریم حفظة القران الكریم فی محافظة فارس (جنوب).

وشدد لاریجانی علي ضرورة النهوض بالمستوي الثقافی والدینی، بما یضمن تحسین ومعالجة الوضع الاقتصادی والسیاسی فی البلاد.

وتابع قائلا : ان المجتمع الدینی قادر علي انتهاج المسار الاقتصادی والسیاسی الصحیح قطعا.

ونوّه رئیس مجلس الشوري الاسلامی بدور المسؤولین والشعب فی المضی قدما نحو تعزیز دور الثقافة والدین فی المجتمع.

كما اثني علي حفظة القران الكریم؛ مؤكدا ان البلدان التی تحتضن نسبة كبیرة من حفاظ القران سیكون عاریا من الظلم والجور، والافتراء والعنف وانتهاك الحقوق.

واقیمت مراسم تكریم حفظة القران الكریم الیوم الاثنین فی محافظة فارس برعایة رئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی، ومحافظ فارس 'اسماعیل تبادار'؛ وتم خلالها تكریم 260 حافظا من 23 محافظة ایرانیة الي جانب حفاظ من العراق وباكستان.

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