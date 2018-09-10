السفير الكوري الجنوبي يدعو الي توسيع العلاقات في مجال كرة القدم مع إيران

وبحسب إرنا من اتحاد كرة القدم، قال السفير 'يوجانغ هيان' اليوم (الاثنين)، خلال لقائه رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني 'مهدي تاج' : أتابع كرة القدم الإيرانية من قبل ، وأعرف اللاعبين مثل 'علي دائي' و'جواد نيكونام' ولدي الكثير من الاهتمام عن كرة القدم الإيرانية.

وقال: أعتقد أن كرة القدم وكرة الصالات في إيران كانت متقدمة للغاية في السنوات القليلة الماضية وأن أدائها جيد للغاية. ونريد أيضا أن نوسع هذه العلاقة وان تجري المنتخبات الإيرانية من مختلف الفئات العمرية، كرة القدم الخماسية، والسيدات، مبارياتها التحضيرية في كوريا الجنوبية.

بدوره أشار 'مهدي تاج' إلي ان التعاون مع كوريا الجنوبية يساعد كثيرا في تقدم وتطوير الكرة الايرانية.

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