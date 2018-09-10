مشاورات عراقجي وريابكوف في طهران

واستقبل نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية 'عراقجي'، اليوم سيرغي ريابكوف حيث ناقش الجانبان الاتفاق النووي واستمرار المشاورات الثنائية.

التعاون بين ايران وروسيا يشهد تقدما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون الدولي خلال السنوات الاخيرة.

وفي هذا الاطار فان المشاورات بين طهران وموسكو تكثفت أكثر بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي للحفاظ علي الاتفاق. بالاضافة الي التعاون النووي بين طهران وموسكو في مجال انشاء مفاعلين في بوشهر والتعاون لانتاج النظائر المستقرة، فان التعاون بين البلدين يسجل ايضا نموا في القطاع الاقتصادي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شارك يوم الجمعة الماضي في اجتماع القمة الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا واجري لقاءات مع قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية.

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