مساعد رئيس الجمهورية يهنئ اليهود الايرانيين بمناسبة السنة العبرية الجديدة

وفي بيان صدر عنه بالمناسبة اليوم الاثنين، نوّه حجة الاسلام يونسي الي ان اليهود الايرانيين مزجوا التعاليم اليهودية القيمة بالمبادئ الايرانية العريقة بما فيها السلام، وقبول الاختلاف، ورعاية الحقوق الانسانية، والتعايش مع الاخرين.

واكد مساعد رئيس الجمهورية في هذا البيان، ان الهدف الرئيس في تعاليم النبي موسي (ع) وسائر الانباء (عليهم السلام) يكمن في تجذير عقائد التوحيد والاخلاق والكرامة الانسانية والسلام والعدالة بين الناس.

واشاد حجة الاسلام يونسي بالدور الثقافي والحضاري للمواطنين اليهود في ايران؛ مبينا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية منحت مواطنيها اليهود نعمة الامان واحتضنتهم بكل بحفاوة.

ودعا مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الاقليات الدينية والمذهبية، اتباع الديانات السماوية كافة الي اتباع التعاليم الالهية والنبل الاخلاقية والاسهام في نشر العدالة والسلام والامل في ايران والعالم اجمع.

وفي الختام تطلع حجة الاسلام يونسي الي مزيد من الازدهار والسعادة للأقلية اليهودية في ايران بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة.

انتهي ** ح ع

