إيران وفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي

وأضاف أمانو اليوم الاثنين في بيان: تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق وعدم انحراف المواد النووية المعلنة من قبل ايران بموجب اتفاقية الضمانات.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها في وقت سابق من هذا الشهر أن إيران امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية لعام 2015.

يؤكد التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الثانية عشر منذ إطلاقه، وللمرة الثانية منذ انسحاب امريكا من الاتفاقية، أن اجراءات إيران النووية وأنشطتها تتماشي تماماً مع هذا الاتفاق الدولي.

وقال كاظم غريب آبادي، السفير والممثل الدائم لايران لدي المنظمات الدولية في فيينا بهذا الشان، إن التقرير صرح، بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية واصلت المراقبة والتحقق من تنفيذ الالتزامات النووية المتعلقة بإيران، منذ اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق النووي استنادا إلي فحوي الاتفاق النووي. كما تمكنت الوكالة من التحقق من عدم انحراف المواد النووية المذكورة في المنشآت النووية الإيرانية.

وقال السفير والممثل الدائم لايران، إن التقرير يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست لديها مشاكل في عملية التفتيش والوصول إلي المواقع ذات الصلة.

وأكد غريب آبادي، إن التقرير تناول أيضا قضية البرنامج الإيراني لانشاء'محركات الدفع النووية'، واعترف بأن إيران قد زودت الوكالة بالبيانات ذات الصلة حول هذه المسألة.

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