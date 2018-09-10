افتتاح خط سكك حديدي جديد بين ايران والصين

بكين /10 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلنت الصين انها وفي اطار طريق الحرير الجديد افتتحت خط سكك حديدي جديد يربط منطقة منغوليا الداخلية الواقعة شمال غرب الصين بايران.
ويربط الخط منطقة منغوليا بمدينة بم الايرانية ويستعمل لقطارات الشحن ونقل المسافرين وانطلق اول قطار شحن متوجها الي ايران وسيصل بعد خمسة عشرة يوما الي مدينة بم.ويبلغ طول الخط 9 آلاف كيلومتر.انتهي**م م** 1718
اقتصاد
خط سكك حديدي
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ايران والصين
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