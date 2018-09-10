افتتاح خط سكك حديدي جديد بين ايران والصين

ويربط الخط منطقة منغوليا بمدينة بم الايرانية ويستعمل لقطارات الشحن ونقل المسافرين وانطلق اول قطار شحن متوجها الي ايران وسيصل بعد خمسة عشرة يوما الي مدينة بم.

ويبلغ طول الخط 9 آلاف كيلومتر.

انتهي**م م** 1718

