قاسمي: لا نؤكد مزاعم وزارة الداخلية البحرينية

طهران/ 10 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - ردا علي مزاعم وزارة الداخلية البحرينية أنه تم إلقاء القبض علي 14 إيرانيا بجواز سفر مزور، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حتي الآن لم يتم تقديم أي أدلة للسلطات الإيرانية، وبسبب عدم وجود معلومات إضافية، لا يمكن تأكيد هذه المزاعم والاعتماد عليها.

و أضاف قاسمي اليوم الاثنين: لا يمكن التحقق من أن هؤلاء الأفراد هم أصلاً إيرانيون ودخلوا البحرين بجواز سفر مزور، ولا يمكن التعليق عليها حتي يتم تلقي مزيد من المعلومات.
وصرح المتحدث باسم الخارجية، بان إيران والبحرين ليس لديهما أي علاقات دبلوماسية منذ عدة سنوات، لذا لا تصدر أي تأشيرات من حكومة المنامة إلي المواطنين الإيرانيين، ومن حيث المبدأ لا يوجد تبادل بين البلدين وليس هناك اي إمكانية لسفر المواطنين الإيرانيين الي البحرين.
يذكر ان وزارة الداخلية البحرينية كانت قد إدعت بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 14 مواطناً إيرانياً دخلوا البحرين بجوازات سفر مزورة.
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قاسمي: لا نؤكد مزاعم وزارة الداخلية البحرينية

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