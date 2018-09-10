قاسمي: لا نؤكد مزاعم وزارة الداخلية البحرينية

و أضاف قاسمي اليوم الاثنين: لا يمكن التحقق من أن هؤلاء الأفراد هم أصلاً إيرانيون ودخلوا البحرين بجواز سفر مزور، ولا يمكن التعليق عليها حتي يتم تلقي مزيد من المعلومات.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، بان إيران والبحرين ليس لديهما أي علاقات دبلوماسية منذ عدة سنوات، لذا لا تصدر أي تأشيرات من حكومة المنامة إلي المواطنين الإيرانيين، ومن حيث المبدأ لا يوجد تبادل بين البلدين وليس هناك اي إمكانية لسفر المواطنين الإيرانيين الي البحرين.

يذكر ان وزارة الداخلية البحرينية كانت قد إدعت بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 14 مواطناً إيرانياً دخلوا البحرين بجوازات سفر مزورة.

انتهي** 2344

