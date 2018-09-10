شمخاني: زمن 'إضرب واهرب' قد ولي

جاء ذلك في تصريح ادلي به شمخاني خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع كبار مدراء صناعة السيارات والشركات الرئيسية لتصنيع قطع الغيار والاتحادات المهنية في هذه الصناعة، والذي تم فيه البحث حول الفرصة المستقبلية وسبل مواجهة التحديات الراهنة والقادمة في مجال صناعة السيارات في البلاد.

وشدد ممثل قائد الثورة الاسلامية، علي ضرورة اعتماد استراتيجية تؤدي باميركا الي الخيبة واليأس جراء نكثها العهد وفرض عقوبات غير مشروعة ضد الشعب الإيراني، وقال إن القطاعات السياسية والدفاعية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، و وفقا لهذه الاستراتيجية، ينبغي أن تعمل علي ارتقاء قدراتها المحتملة والفعلية.

واشار شمخاني الي ان الرد الصاروخي الأخير ضد مجموعة إرهابية في إقليم كردستان العراق تعمل علي زعزعة الأمن داخل البلاد، هو النهج الذي سيعتمد للرد علي أي تهديد.

وقال امين المجلس الأعلي للأمن القومي، إن الهدف من فرض العقوبات للتضييق علي أليات و طاقات الشعب الإيراني مضيفا : نحن قادرون علي حماية اقتصادنا كما في مجال الأمن والدفاع.

انتهي** 2344

