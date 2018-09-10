اقامة معرض الاعلام الرقمي في طهران

واضاف موسويان اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي ان المعرض الدولي سيقام في الفترة مابين 31 اكتوبر لغاية 6 نوفمبر من العام الحالي وان شعار هذا العام سيكون ( المحتوي الرقمي محرك للاقتصاد الرقمي).

وبين رئيس مركز تقنية المعلومات والاعلام الرقمي ان الاجراءات اللازمة اتخذت لمشاركة اتحاد الدول الاعضاء في الايكو للناشرين الرقميين حيث تم تسجيله في ايران ونسعي لتسجيله في سائر الدول الاعضاء في منظمة الايكو.

وصرح موسويان ان الثورة والدفاع المقدس والشبكة الوطنية للثقافة والصحة و الطفل والعالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي والالعاب الرقمية والتكنولوجيا والعلوم الرقمية واقسام اخري ستكون من اقسام المعرض الدولي الثاني عشر للاعلام الرقمي في طهران.

انتهي**م م** 1837

