الانتصار في حرب السنوات الثماني ضَمِن أمن إيران لـ80 سنة

واضاف اللواء يحيي صفوي، في الملتقي الثاني لرواد الدفاع المقدس، اليوم الاثنين، ان قدرة تهديد العدو في الدفاع المقدس كانت أعلي من قدرة القوات المسلحة، حيث تم نشر مليوني متطوع في الجبهة بالإضافة إلي قوات الجيش والحرس الثوري للدفاع عن البلاد.

و أشار اللواء الصفوي إلي أكثر من 200 الف شهيد، وأكثر من 300 ألف معاق ومصاب وأكثر من 40 ألف اسير خلال سنوات الدفاع المقدس، موضحا أن الانتصار في الدفاع المقدس كان مكلفا بالنسبة لنا، لكنه كان يستحق ذلك لأن 8 سنوات من الدفاع المقدس ضمنت 80 سنة من الأمن لإيران.

وأوضح أنه قبل بدء الدفاع المقدس، كان المناوئون للثورة ، يعتقلون شباننا ويزجوهم في سجون حزب البعث، ولهذا السبب، أمضي بعض أسرانا، 9 سنوات من الأسر بدلاً من 8 سنوات .

يتبع.. 2344

