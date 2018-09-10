السينما الايرانية تبين طريق العيش الصحيح

وأضاف تودوروفتش في حديث لمراسل ارنا، انه ولحسن الحظ فان صربيا و ايران تربطهما علاقات ودية خاصة في المجال الثقافي واستشهد بذلك باقامة اسبوع الفيلم الصربي في ثلاث مدن ايرانية هي طهران و شيراز (جنوب) و تبريز (شمال غرب).

وتابع قائلا إنه تمت ترجمة اكثر من مئة كتاب فارسي الي اللغة الصربية كما ان هناك كتابين صربيين تمت ترجمتهما الي الفارسية.

واضاف إن عدد الايرانيين الذين زارو صربيا في العام الماضي بلغ 20 الف سائح.

ووصف ايران بانها بلد يسعي الي ارساء اسس الامن و الاستقرار و هذا ما يؤكد عليه التاريخ قائلا ان ايران نموذج للامن و السلام ولم تكن بادئه بأي حرب و لم تقدم الدعم للارهاب بل انها هي التي كانت ضحيه الارهاب.

انتهي**1110** 1718

