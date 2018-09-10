53 قتيلاً و 23 جريحاً من الجيش السعودي في اليمن خلال شهر أغسطس الفائت

طهران/10 ايلول/سبتمبر/ارنا- بلغت خسائر الجيش السعودي في اليمن خلال شهر أغسطس الفائت 53 قتيلًا و 23 جريحًا في إحصائية جديدة تم رصدها من وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغير الرسمية.

وتم رصد أعداد وأسماء القتلي والجرحي من وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغير الرسمية جراء العمليات العسكرية في جبهات جيزان ونجران وعسير، فيما لم تعلن وكالة الأنباء السعودية الرسمية سوي عن 22 قتيلا.
وأكد مصدر عسكري يمني في الجيش واللجان الشعبية أن الأعداد الحقيقية للقتلي والجرحي من الجيش السعودي تفوق ما يجري الإعلان عنه في الإعلام السعودي كون النظام السعودي درج علي إخفاء خسائره للعام الرابع علي التوالي من عدوانه علي اليمن.
وكانت خسائر الجيش السعودي خلال الأشهر السابقة من العام الجاري، في احصائيات رصدها 'المسيرة نت' علي النحو التالي:
خلال شهر يناير / 39 قتيلاً و35 جريحاً
خلال شهر فبراير / 45 قتيلاً و 19 جريحاً
خلال شهر مارس / 55 قتيلاً و 53 جريحاً
خلال شهر ابريل / 82 قتيلاً و 41 جريحاً
خلال شهر مايو / 73 قتيلاً و 22 جريحاً
خلال شهر يونيو / 38 قتيلاً و 46 جريحاً
خلال شهر يوليو / 40 قتيلاً و30 جريحاً
خلال شهر أغسطس / 53 قتيلاً و 23 جريحاً
ليبلغ بذلك أعداد القتلي والجرحي من الجيش السعودي المعلن عنهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري، 425 قتيلاً 269 جريحاً.
المصدر: المسيره نت.
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53 قتيلاً و 23 جريحاً من الجيش السعودي في اليمن خلال شهر أغسطس الفائت

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