رستمي يفوز بفضية بطولة شباب آسيا واوقيانوسيا لرفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

وتمكن الرباع رستمي من رفع 211 كغم اليوم الاثنين، ونيل المركز الثاني فيما حقق الرباع العراقي والصيني المركزين الأول والثالث.

علماً إن الرباع الايراني علي رضا ايزدي، كان قد فاز بالميدالية الذهبية وحطم الرقم العالمي المسجل بمنافسات فئة 49 كغم ببطولة شباب آسيا واوقيانوسيا لرفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة في اليابان يوم السبت.

كما نال أيزدي الميدالية البرونزية بمشاركته مع فئة المتقدمين (الكبار)، التي تقلد الذهبية فيها رباع من ألاردن والفضية آخر من الصين.

بطولة شباب آسيا واوقيانوسيا لرفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة 2018، تجري منافساتها من 8 الي 12 سبتمبر قي كيتاكيوشو اليابانية.

انتهي** 2344

