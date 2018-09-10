دعوات للنفير العام في الخان الأحمر تصديا لقرار الهدم

وأكدت القوي في بيانها الصادر، امس الاحد أن 'الأسبوع الحالي سيحمل اسم أسبوع الخان الأحمر، رفضا لمشاريع الترحيل القسري والتهجير بعد قرار محكمة الاحتلال هدم الخان الأحمر'.

وكانت المحكمة 'الإسرائيلية' العليا، أيدت قرار هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية بعد التماسات تطالب بوقفه، وطالبت بإخلاء القرية خلال سبعة أيام (تنتهي الجمعة).

وأضافت: 'ندعو للمشاركة في الفعاليات الشعبية، وتكثيف التواجد الجمعة المقبل وتأدية صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام الدائمة في الخان الأحمر، وفي جبل الريسان غربي رام الله، ومواجهة مشروع الاستيلاء علي الأرض بكل الإمكانات المتاحة'.

وفي سياق آخر، دعت القوي إلي المشاركة في الاعتصام علي دوار المنارة اليوم الاثنين، رفضا لوقف تمويل وكالة الغوث من الولايات المتحدة وبالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بحماية الأسيرات والأسري في سجون الاحتلال أمام تصاعد عمليات التنكيل والقمع اليومي، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد، مشددة علي موقفها الراسخ برفض دفع الغرامات للاحتلال.

ويعيش نحو 190 فلسطينيا في تجمع 'الخان الأحمر' البدوي شرقي القدس المحتلة، حالة من الترقب والقلق، بعد قرار محكمة 'إسرائيلية' بهدم مساكنهم وترحيلهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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