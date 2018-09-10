كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

بغداد / 10 ايلول / سبتمبر /ارنا-
دان عدد من اعضاء المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق، خلال زيارتهم للسفارة الايرانية ببغداد، الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية الايرانية في البصرة.

وخلال الزيارة التي جرت امس الاحد التقي رئيس المكتب السياسي لكتائب حزب الله ابو احمد السوداني وعدد من اعضاء المكتب، السفير الايراني ايرج مسجدي، واعربوا عن تاثرهم واسفهم للاعتداءات التي قام بها بعض الافراد علي مقرات ومستشفي الحشد الشعبي والقنصلية الايرانية في البصرة.
واعلن رئيس المكتب السياسي لكتائب حزب الله بان الافراد الذي اعتقلتهم القوات الامنية فيما يتعلق بالاعتداء علي القنصلية الايرانية قد اعترفوا بتلقيهم الدعم وارتباطهم بدول اجنبية وبعض الدول العربية الجارة.
بدوره قال السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي بان العلاقات الاخوية بين البلدين ايران والعراق قد اقلقت البعض وان ممارساتهم هذه تشكل محاولة منهم للمساس بهذه العلاقات.
وقد انطلقت التظاهرات في البصرة في الفترة الاخيرة احتجاجا علي ضعف الخدمات والبطالة وشحة المياه والتسمم الناجم عن تناول المياه الملوثة.
وادت التظاهرات الي مواجهات مع القوي الامنية ادت حسب تقارير وزارة الصحة العراقية الي مصرع 11 شخصا واصابة اكثر من مائة اخرين.
وقد اعلن متبنو الاحتجاجات في بيان بانهم لا علاقة لهم باعمال العنف التي جرت وان مرتكبيها هم عناصر مندسة تابعة لحزب البعث وداعش قامت بحرف التظاهرات بالهجوم علي المؤسسات الحكومية ومقرات بعض الاحزاب والحشد الشعبي وكذلك القنصلية الايرانية في البصرة ومن ثم احراقها.
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كتائب حزب الله في العراق تدين الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

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