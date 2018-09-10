وزیر الصناعة: احتیاطی السلع الاساسیة یفوق الحاجة الداخلیة

وخلال اجتماع مشترك عقد امس الاحد مع مدراء المتاجر المتسلسلة والتعاونیات واتحاد تعاونیات البلاد، قال شریعتمداری، ان الحكومة بتوفیرها السلع الاساسیة التی یحتاجها المواطنون قد اتخذت التمهیدات اللازمة مسبقا وتم توفیر الامكانیات اللازمة لتغطیة هذه الحاجات خلال الاشهر القادمة وقد بلغ الاحتیاطی حتي فی بعض السلع اكثر من الحاجة الداخلیة لعام كامل.

واضاف، هنالك نمو فی الحد الادني (اقل من 10 بالمائة فی معدل البیع) فی المتاجر المتسلسلة وان هذا الامر ربما یعود فی غالبه الي الهواجس الموجودة فی المجتمع وما ورد عن مدراء المتاجر هو ان الانشطة طبیعیة وان البیع یجری وفقا للبرنامج.

انتهي ** 2342

