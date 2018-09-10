وزیر الصحة: اضافة 25 الف سریر لمستشفیات البلاد خلال 5 أعوام

طهران / 9 ایلول / سبتمبر /ارنا- اعلن وزیر الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الایرانی حسن قاضی زادة هاشمی بانه تمت اضافة 25 الف سریر الي مستشفیات البلاد خلال 5 اعوام.

وخلال مراسم وضع الحجر الاساس لمستشفي بـ 200 سریر فی مدینة بوكان التابعة لمحافظة اذربیجان الغربیة الواقعة شمال غرب ایران قال قاضی زادة هاشمی، ان 25 الف سریر اضیف الي مستشفیات البلاد خلال الفترة التی مضت علي حكومة التدبیر والامل (4 اعوام الحكومة الحادیة عشرة وعام من الحكومة الثانیة عشرة لغایة الان).
واعتبر تنفیذ مشروع التطور الصحی احد المشاریع المهمة للحكومة لنشر العدالة الاجتماعیة فی البلاد واضاف، ان الحكومة تسعي للحیلولة دون ان تترك الظروف الاقتصادیة تاثیرات سلبیة علي قطاع الصحة والعلاج.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اجتماعی

وزیر الصحة

اسرة

مستشفیات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزیر الصحة: اضافة 25 الف سریر لمستشفیات البلاد خلال 5 أعوام

معظم المشاهدات

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

الجنرال الليبي خليفة حفتر يهدد الجزائر بنقل الحرب إليها

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

قائد الثورة الاسلامیة:

الشعب الایرانی لم یخش تجهم امریكا، وهزمها

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

استشهاد اثنين من قوي الامن الداخلي علي يد مسلحين جنوب ايران

استشهاد اثنين من قوي الامن الداخلي علي يد مسلحين جنوب ايران

أحدث الأخبار

تخصيص 200 مليون دولار للمناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه

تخصيص 200 مليون دولار للمناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه

وزیر الصحة: اضافة 25 الف سریر لمستشفیات البلاد خلال 5 أعوام

وزیر الصحة: اضافة 25 الف سریر لمستشفیات البلاد خلال 5 أعوام

ناشئة إيران تتوج ببطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في إطار المنافسات المزدوجة

ناشئة إيران تتوج ببطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في إطار المنافسات المزدوجة

هجوم انتحاري في كابول أسفر عن مقتل 7 أشخاص

هجوم انتحاري في كابول أسفر عن مقتل 7 أشخاص

شهيد برصاص الاحتلال الصهيوني شرق جباليا بقطاع غزة

اعتقال ثلاثة فلسطينين

شهيد برصاص الاحتلال الصهيوني شرق جباليا بقطاع غزة

موضوعات مرتبط