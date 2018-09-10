وزیر الصحة: اضافة 25 الف سریر لمستشفیات البلاد خلال 5 أعوام

وخلال مراسم وضع الحجر الاساس لمستشفي بـ 200 سریر فی مدینة بوكان التابعة لمحافظة اذربیجان الغربیة الواقعة شمال غرب ایران قال قاضی زادة هاشمی، ان 25 الف سریر اضیف الي مستشفیات البلاد خلال الفترة التی مضت علي حكومة التدبیر والامل (4 اعوام الحكومة الحادیة عشرة وعام من الحكومة الثانیة عشرة لغایة الان).

واعتبر تنفیذ مشروع التطور الصحی احد المشاریع المهمة للحكومة لنشر العدالة الاجتماعیة فی البلاد واضاف، ان الحكومة تسعي للحیلولة دون ان تترك الظروف الاقتصادیة تاثیرات سلبیة علي قطاع الصحة والعلاج.

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