اعتقال ثلاثة فلسطينين

شهيد برصاص الاحتلال الصهيوني شرق جباليا بقطاع غزة

غزة/ 9 أيلول/ سبتمبر/ إرنا- استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الاحد برصاص الاحتلال الصهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزة بعد وقت قصير من اعتقاله.

واطلق جنود الاحتلال النار علي الشاب الفلسطيني قرب مخيم العودة بجباليا ومنعوا سيارات الاسعاف من الوصول اليه واطلقوا النار علي كل من اقترب منه قبل ان يتوغل جنود الاحتلال ويعتقلوه مصابا.
وفي وقت لاحق اعلن جيش الاحتلال الصهيوني ان الشاب الذي اعتقل استشهد خلال تلقيه العلاج.
وقالت مصادر فلسطينة ان الشهيد هو عاطف صالح 32 عام من سكان بلدة جباليا.
وفي وقت لاحق اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة فلسطينين تسللوا داخل فلسطين المحتلة عام ثمانية واربعين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وزعم انه عثر بحوزتهم علي سكاكين.
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شهيد برصاص الاحتلال الصهيوني شرق جباليا بقطاع غزة

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