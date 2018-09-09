الاعداء يحاولون اثارة بعض المشاكل في علاقات ايران الحدودية

وبشان الجلسة التي عقدت بين رئيس واعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي مع رئيس ممثلية وزارة الخارجية في شمال وشرق البلاد قال حشمت فلاحت بيشه ان ممثلي القطاع الخاص وممثلي روساء غرفة التجارة الايرانية التركمانية وبعض المسوولين المعنيين كانوا حاضرين في هذه الجلسة.

واضاف ان القضايا المطروحة خلال الجلسه تمحورت حول الاستراتيجية العامة للجنة الامن القومي والسياسيه الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي بشان قضايا الحدود.

واشار الي ان الحدود المشتركة مع افغانستان وتركمانستان تحظي باهمية حيوية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية معربا عن الاستياء من تراجع العلاقات بين ايران وتركمانستان.

واشار الي مشاركة مسؤول ملف تركمانستان في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي هادي شوشتري في هذه الجلسة وقال ان بعض المشاكل الموجودة لدي البلدين تعود الي داخل تركمانستان وبعضها الي داخل ايران فضلا عن محاولة الاعداء لاثارة عقبات امام علاقات ايران الحدودية.

انتهي**2018**س.ر

