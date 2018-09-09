السجن10 سنوات و74 جلدة.. عقوبة المتورط بجريمة مدرسة'معين' في طهران

طهران/9 أيلول/سبتمبر/إرنا- قال رئيس دائرة العدل في طهران 'غلامحسين إسماعيلي' ان محكمة الإستئناف حكمت علي المتورط بجريمة مدرسة 'معين' المتوسطة غربي طهران بالسجن 10 سنوات و74 جلدة وفصل عن الخدمة لمدة عامين.

وأضاف إسماعيلي مساء اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا، ان محكمة الإستئناف لمحافظة طهران، أيدت الحكم الصادر عن المحكمة البدوية واصدرت قرارها النهائي اليوم.
وبعد الجريمة الموجعة التي ارتكبت في احدي مدارس غرب طهران، اوعز قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله الخامنئي لرئيس السلطة القضائية بتنفيذ الحدود الالهية بحق المتهمين في اسرع وقت ممكن.
وكان بعض اهالي تلاميذ مدرسة 'معين' في غرب طهران قد رفعوا شكوي لوزارة التربية والتعليم بعد اطلاعهم علي الفضيحة الاخلاقية لاحد مسؤولي المدرسة والتي كان ضحيتها بعض التلاميذ.
واستقال مدير المنطقة التعليمية الثانية في طهران 'ناصر كوهستاني' من منصبه جراء هذا الحادث.
إنتهي**أ م د**س.ر



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السجن10 سنوات و74 جلدة.. عقوبة المتورط بجريمة مدرسة

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