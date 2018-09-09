السجن10 سنوات و74 جلدة.. عقوبة المتورط بجريمة مدرسة`معين` في طهران

وأضاف إسماعيلي مساء اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا، ان محكمة الإستئناف لمحافظة طهران، أيدت الحكم الصادر عن المحكمة البدوية واصدرت قرارها النهائي اليوم.

وبعد الجريمة الموجعة التي ارتكبت في احدي مدارس غرب طهران، اوعز قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله الخامنئي لرئيس السلطة القضائية بتنفيذ الحدود الالهية بحق المتهمين في اسرع وقت ممكن.

وكان بعض اهالي تلاميذ مدرسة 'معين' في غرب طهران قد رفعوا شكوي لوزارة التربية والتعليم بعد اطلاعهم علي الفضيحة الاخلاقية لاحد مسؤولي المدرسة والتي كان ضحيتها بعض التلاميذ.

واستقال مدير المنطقة التعليمية الثانية في طهران 'ناصر كوهستاني' من منصبه جراء هذا الحادث.

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