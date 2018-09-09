واشنطن ليست بالمكانة التي تسمح لها بفرض سياساتها علي طهران

جاء ذلك في كلمة ادلي بها السفير الايراني اليوم الاحد خلال ملتقي 'التعاون الستراتيجي بين ايران وباكستان'، والذي استضافته جامعة الدفاع الوطني الباكستانية في اسلام اباد وحضره جمع من الباحثين والاساتذة الأكاديميين، ودبلوماسيون وطلاب الكليات العسكرية في هذا البلد.

واضاف هنردوست، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتهج سياسات رادعة ولن ترغب في خوض الحرب ضد اي دولة اخري.

وتابع قائلا : نحن ندعم السلام والامن في جميع الدول ولاسيما البلدان الاقليمية المتضررة جراء الحروب واراقة الدماء.

ولفت الي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لجأ الي الانسحاب من الاتفاق النووي بعد فشله في اقناع الاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية علي مسايرته للضغط علي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد السفير الايراني في باكستان ان واشنطن وحلفاءها الاقليميين بعد ان واجهوا طريقا موصدا في مجال الدبلوماسية، عمدوا الي شنّ حرب اقتصادية ونفسية ضد ايران.

كما انتقد هنردوست انحياز الولايات المتحدة الامريكية الي الكيان الصهيوني؛ مؤكدا ان دعم امريكا الي هذا الكيان زاد في معاناة ومشاكل الشعب الفلسطيني.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرّق هنردوست الي الانتصارات الكبري التي يحققها الجيش السوري في حربه ضد الارهاب؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تساند الحكومة السورية لاقتلاع جذور الارهاب داخل محافظة ادلب، 'وإننا علي يقين بانه طالما لم تقطع جذور الارهاب من اراضي هذا البلد ستظل المنطقة في مواجهة التهديدات الامنية والفوضي'.

وشدد هنردوست، ان الارهابيين المتواجدين في محافظة ادلب يشكلون تهديدات جادة بالنسبة لامن سوريا؛ مردفا ان طهران اذ تعلن دعمها لسيادة وسلامة الاراضي السورية تطالب بعودة النازحين واللاجئين السوريين الي بلادهم.

كما تطرق السفير هنردوست الي العلاقات بين طهران واسلام اباد؛ مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمشروع ممر 'سي بك' الاقتصادي المشترك بين الصين وباكستان؛ واصفا هذا المشروع بانه يزخر بطاقات كامنة اكبر من المشاريع الاخري في المنطقة.

واكد ان ايران بوصفها الدولة الكبيرة التي تحظي بموارد الطاقة وسادس اقوي بلد في مجال النانو تكنولوجيا تحرص علي الانضمام الي مشروع سي بك.

كما اشار الي دور مينائي جابهار (جنوب ايران) وغوادر الباكستاني في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين؛ داعيا الي مدّ طريق سككي بين المينائين بما يشكل جسرا يصل البلدين بأوربا واسيا الوسطي.

ونوه هنردوست بدور ايران وباكستان الفاعل في ارساء الامن والاستقرار داخل افغانستان؛ مصرحا ان سياسات امريكا قبال هذا البلد تتعارض والمصالح الوطنية في كلا البلدين.

انتهي ** ح ع

