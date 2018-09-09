جنوب افريقيا تؤكد علي استخدام الطاقات المتوفرة في ايران لتعزيز التعاون الاقتصادي

وفي ملتقي دراسة مجالات التعاون المشترك بين جنوب افريقيا ومحافظة كرمان قالت سارا دين اليوم الاحد ان قانون التجارة الحرة في جنوب افريقيا قد يساهم في تسهيل ظروف التعاون والاستثمار المشترك.

واشارت الي التعاون القائم بين البلدين في مجال الطب وتحلية المياه والسياحة والادوات والمعرفة والبتروكيمياويات والملاحة البحرية والمناجم والتمر والجلاب وقالت ان وفدا تجاريا من جنوب افريقيا سيزور طهران في شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل لبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعة والصناعات التحويلية.

انتهي**2018**س.ر

