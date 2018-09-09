مسؤول ايراني : ملف شهداء مسجد الحرام يمرّ بمراحل التسوية النهائية

مكة المكرمة / 9 ايلول/ سبتمبر / ارنا – اعلن رئيس البعثة القنصلية الايرانية الي مناسك الحج 'حسين كماليان'، عن متابعة ملف شهداء مني خلال مراسم الحج لهذا العام؛ وذلك الي جانب ملف شهداء (الرافعة) في مسجد الحرام الذي يمرّ بمراحل التسوية النهائية.

وقال كماليان في تصريح لمراسل 'ارنا'، انه خلال مراسم الحج لهذا العام اتيحت الفرصة لمتابعة هذا الملف بالتعاون مع بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومؤسسة الحج والزيارة الايرانية.
وفي معرض الاشارة الي اخر المستجدات بشأن ملف شهداء مسجد الحرام، قال المسؤول في وزارة الخارجية الايرانية، انه يتم حاليا اعداد قائمة باسماء هؤلاء الشهداء و ورثتهم الرسميين، علي ان يتم تقديمها الي الجانب السعودي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وتطرق كماليان الي الشهداء الايرانيين في كارثة مني؛ مبينا ان هذه الواقعة خلفت الاف القتلي بين الحجاج من انحاء العالم، بمن فيهم عدد كبير من الشهداء الايرانيين.
وتابع قائلا ان ملف هؤلاء الشهداء يمر بمراحله الخاصة حاليا، وتمت متابعته خلال مراسم الحج لهذا العام الي جانب ملف شهداء مسجد الحرام.
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مسؤول ايراني : ملف شهداء مسجد الحرام يمرّ بمراحل التسوية النهائية

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