مدير عام إرنا يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع وسائل الاعلام الصينية

طهران/9 أيلول/سبتمبر/إرنا- قال المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) 'سيد ضياء هاشمي' خلال لقائه الأمينة التنفيذية لنقابة الصحفيين الصينيين 'وانغ دونغ جي' والوفد الإعلامي المرافق لها قال ان وسائل إعلام الصين وإيران من شأنها أن تترك تأثيرا عالميا فيما اذا وحدت الجهود وعززت التعاون فيما بينها.

وتابع هاشمي اليوم الأحد، ان الصين تتمتع بمكانة إعلامية فريدة من نوعها ومن المتوقع أن تلعب دورا فاعلا ومتميزا علي الصعيد العالمي.
كما رحب بالتعاون الإعلامي بين إرنا ووسائل الإعلام الصينية في مجال تبادل الاخبار والصور والأفلام قائلا: 'يسرنا أن تتعاون وسائل إعلام إيران والصين علي الصعيد العالمي'.
وفي جانب آخر من حديثه، أعلن مدير عام وكالة أنباء إرنا عن إستعداد الوكالة لتدريب الصحفيين الصينيين في كلية الأنباء التابعة لها وتلقي المراسلين الإيرانيين بعض الدورات الإعلامية في المؤسسات التعليمية الصينية ذات الصلة.
بدورها، وصفت السيدة وانغ دونغ جي، إيران بأنها بلد هام في الشرق الأوسط معبرة عن أملها بتأسيس علاقة تعاون وثيق وبعيد المدي مع وسائل الإعلام الإيرانية.
كما تفقدت الأمينة التنفيذية لنقابة الصحفيين الصينيين مختلف الأقسام بوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بعد لقائها المدير التنفيذي لهذه الوكالة سيد ضياء هاشمي.
إنتهي**أ م د**س.ر



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مدير عام إرنا يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع وسائل الاعلام الصينية

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