أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية:

السادة من ذرية الرسول الاكرم(ص) قادرون علي ايجاد الامة المحمدية الصالحة

زاهدان/9 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية اية الله 'محسن اراكي' ان دورالسادة في تشكيل المجتمع الاسلامي العادل من السنن الالهية المحتومة و لهم القدرة في ايجاد الامة المحمدية الصالحة.

واضاف اية الله اراكي الذي كان يتحدث في ملتقي (الخيرالكثير) في زاهدان ان هذا الاجتماع ليس لتكريم السادة فحسب بل له افاق ابعد هي تقارب الامة الاسلامية واتحاد الشيعة والسنة.
وصرح أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ان خلافة الارض من السنن الالهية وان الله عزوجل يرسل رسله لهداية البشرية واقامة الحدود والسنن الالهية عليها وان اول عمل يقومون به هو تاسيس مجتمع الهي وان دور ذرية الرسول في ايجاد المجتمع القائم علي العدل هو من السنن الالهية الحتمية.
وفي الختام طالب اراكي من السادة الجد والسعي لاحياء سنن جدهم الرسول الاكرم(ص) في المجتمع.
وتحدث مساعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام ' سيد حامد علم الهدي' وقال: جاء في حكم قائد الثورة لتاسيس المجمع انه يجب ان يكون نشاطه في مجال وحدة الامة الاسلامية وياتي هذا الملتقي لتحقيق هذا الهدف .
واعرب عن امله ان تكون الامانة العامة الدائمة للملتقي في محافظة سيستان وبلوجستان( شرق) وبعضوية علماء من الشيعة واهل السنة.
انتهي**م م** 1837



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فرهنگي

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية

ذرية الرسول

زاهدان

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السادة من ذرية الرسول الاكرم(ص) قادرون علي ايجاد الامة المحمدية الصالحة

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