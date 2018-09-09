تنمية العلاقات الثقافية بين ايران و جمهورية تاتارستان

وقالت السيدة 'ارادا ايفوبوفا' اليوم الاحد في حوار مع ارنا ان العلاقات الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تاتارستان في حال نمو وان القنصلية الايرانية في قازان كان لها الدور المميز بهذا الشأن.

واشارت الوزيرة الي الافلام الايرانية الاربعة المشاركة في المهرجان الدولي للسينما الاسلامية في قازان وحصول اثنين منها علي جوائز وقالت ان الافلام الايرانية تمتاز بجودة عالية ومواضيع سامية ولها مكانة عالمية مرموقة.

واضافت ايفوبوفا :نحن عازمون علي تنمية العلاقات وستشهد تطورا ملحوظا في القريب العاجل مشيرة الي التعاون مع ايران في مجال الفنون البصرية والخط وترجمة الكتب الفارسية الي اللغة التترية واقامة معهد الدراسات الايرانية في جامعات بلدها.

انتهي**م م** 1837

