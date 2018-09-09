تنمية العلاقات الثقافية بين ايران و جمهورية تاتارستان

موسكو/9 ايلول/سبتمبر/ارنا- اثنت وزيرة الثقافة في جمهورية تاتارستان علي الحضارة والثقافة الايرانية معلنة استعداد بلادها لتنمية العلاقات الثقافية مع الجمهورية الاسلامية .

وقالت السيدة 'ارادا ايفوبوفا' اليوم الاحد في حوار مع ارنا ان العلاقات الثقافية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تاتارستان في حال نمو وان القنصلية الايرانية في قازان كان لها الدور المميز بهذا الشأن.
واشارت الوزيرة الي الافلام الايرانية الاربعة المشاركة في المهرجان الدولي للسينما الاسلامية في قازان وحصول اثنين منها علي جوائز وقالت ان الافلام الايرانية تمتاز بجودة عالية ومواضيع سامية ولها مكانة عالمية مرموقة.
واضافت ايفوبوفا :نحن عازمون علي تنمية العلاقات وستشهد تطورا ملحوظا في القريب العاجل مشيرة الي التعاون مع ايران في مجال الفنون البصرية والخط وترجمة الكتب الفارسية الي اللغة التترية واقامة معهد الدراسات الايرانية في جامعات بلدها.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

فرهنگي

العلاقات الثقافية

جمهورية تاتارستان

تنمية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تنمية العلاقات الثقافية بين ايران و جمهورية تاتارستان

معظم المشاهدات

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

رئیس الجمهوریة:

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

أحدث الأخبار

مدير عام إرنا يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع وسائل الاعلام الصينية

مدير عام إرنا يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع وسائل الاعلام الصينية

طهران – اسلام اباد مقبلتان علي خطوات رصينة في سياق علاقاتهما الاقليمية

السفير الايراني في اسلام اباد :

طهران – اسلام اباد مقبلتان علي خطوات رصينة في سياق علاقاتهما الاقليمية

ناشط ثقافي عراقي:الفكر البعثي والوهابي احرق القنصلية الايرانية في العراق

ناشط ثقافي عراقي:الفكر البعثي والوهابي احرق القنصلية الايرانية في العراق

السادة من ذرية الرسول الاكرم(ص) قادرون علي ايجاد الامة المحمدية الصالحة

أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية:

السادة من ذرية الرسول الاكرم(ص) قادرون علي ايجاد الامة المحمدية الصالحة

شیوخ العشائر العراقیة یندّدون بالهجوم علي القنصلیة الایرانیة

شیوخ العشائر العراقیة یندّدون بالهجوم علي القنصلیة الایرانیة

موضوعات مرتبط