تألق الفن الايراني في معرض الفن الاسلامي بهولندا

طهران/9ايلول/سبتمبر /ارنا- تعرض ايران نحو مئة عمل تاريخي وفني يعود الي الحقبة الاسلامية وذلك في معرض هولندا المنعقد تحت عنوان 'المجد و السعادة: فن العالم الاسلامي'.

وافتتح المعرض امس السبت برعاية متحف بلدية مدينة لاهاي الهولندية حيث يعرض فيه نحو 300 عمل تاريخي و فني تعود الي الحضارة الاسلامية من مختلف الدول الاسلامية بما فيها ايران و مصر و العراق و سوريا و المغرب .
وحضر مراسم الافتتاح عمده لاهاي باولين كريك وكذلك سفير ايران لدي هولندا علي رضا جهانغيري وعدد من الشخصيات الفنية والثقافية والدبلوماسية.
وتستحوذ ايران علي حصة الاسد في المعرض حيث تعرض نحو مئة عمل فني تتوزع بين الصناعات اليدوية و السجاد و الخزف و النحت.
ويتزامن هذا المعرض مع معرض اخر مقام في مدينة اسن الهولندية تحت عنوان ' ايران ارض الحضارة' و يستمر حتي شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم و يعرض فيه 196 عملا تاريخيا و فنيا ايرانيا.
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تألق الفن الايراني في معرض الفن الاسلامي بهولندا

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