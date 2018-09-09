احداث البصرة لن تؤثر علي العلاقات الايرانية العراقية

وقال فلاحت بيشة في تصريح لصحيفة 'ارمان' الايرانية الصباحية : باعتقادي يجب علي ايران والعراق معالجة قضية البصرة بدقة فائقة وباخذ النظر بخصوصياتها مؤكدا ان القوانين الدولية والمعاهدات بشأن المقرات الدبلوماسية تقول ان الحكومة العراقية مسؤولة عن الاضرار وبالتاكيد ستقوم بذلك اي لن تحصل مشاكل في ما يخص العلاقات الايرانية العراقية .

واضاف فلاحت بيشه ان هناك صلات وعلاقات قوية بين الشعبين الايراني والعراقي تتجلي تلك العلاقات في مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام وان مثل هذه الاعمال هدفها قطع هذه الصلات والعلاقات وبالتاكيد لن يحصل خاصة ان بعض الدول تسعي الي التاثير علي الفرص الاقتصادية والسياسية بين البلدين في ظل الظروف الراهنة.

انتهي**م م** 1837

