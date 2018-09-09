كتلة برلمانية عراقية: ماحدث في البصرة لن يؤثر علي علاقات العراق مع ايران

وقال العبودي في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) انه ' يوجد تأريخ مشترك ومنطقة جغرافية تربطنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وماحدث بشأن حرق القنصلية الايرانية في محافطة البصرة جنوب العراق امر غير مسؤول ولانقبل به لان الجمهورية الاسلامية شعباً وحكومتاً مع الشعب العراقي'.

وتابع ان 'هذا العمل مرفوض والذي حصل هو عبارة عن قيام مجموعة من الهمج الرعاع بتوجيه من ارادة خارجية امريكية الهدف منه التاثير علي علاقة العراق مع ايران وهذا الشيء لن يحصل اطلاقاً' .

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد استدعت اول امس الجمعة السفير العراقي بطهران علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة واضرام النار فيه، وابلغته احتجاج ايران الشديد لتقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ علي هذا المبني.

هذا وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، احالة الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات والقنصلية الايرانية ب‍البصرة للتحقيق.

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