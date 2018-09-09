الحظر لا يحول دون تبادل الخبرات الصحية بين الدول

وعلي هامش لقائه مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة البحر الاحمر المتوسط اضاف رئيسي اليوم الاحد، ان تبادل الخبرات في المجال الصحي و اقامة قنوات التواصل مع مختلف دول العالم من اولويات وزارة الصحة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اوضح ان مسؤولي مختلف دول العالم و مدراء منظمة الصحة العالمية لا يتطرقون خلال زيارتهم لايران إلي العقوبات بل يناقشون الخبرات الجيدة التي اكتسبناها في المجال الصحي بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران علي مر اربعة عقود مؤكدا استعداد وزارة الصحة لوضع هذه الخبرات بتصرف باقي دول العالم.

واوضح ان وزارة الصحة الايرانية تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة في القطاع الصحي بما فيها السيطرة علي بعض الامراض بما فيها الملاريا و كذلك توسيع الخدمات الصحية في المناطق النائية .

من جانبه اشاد احمد سليم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية في منطقة البحر الاحمر المتوسط بما حققته وزارة الصحة الايرانية في مجال تقديم الخدمات الصحية موكدا علي ضرورة الافادة منها كنموذج في باقي الدول الاعضاء في المنظمة.

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