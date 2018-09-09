محلل لبناني: سبب تاخير تاليف الحكومة اللبنانية هو قرار اميركي

خليفة وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية ' ارنا ' اعتبر ان الاميركيين طلبوا من السعوديين العمل علي تعطيل تاليف الحكومة اللبنانية لكنه في المقابل اشار الي امتلاك رئيس الجمهورية لخيارات بديلة لكنها مرهونة بموافقة الحلفاء .

وردا علي سوال بانه هل اصبح تأخير تأليف الحكومة جزء من الاعراف السياسية اللبنانية منذ العام 2005 قال خليفة، يبدو اننا اعتدنا في لبنان علي هذا الامر ولكن هذه المرة اعتقد ان هناك ظروفا مختلفة متمثلة بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يمر بها لبنان منذ العام 2000 . قدرة الناس علي تحمل الظروف الصعبة اصبحت متدنية والناس تربط بين هذا الامر وبين التأخير باطلاق عجلة الدولة . خاصة ان المسؤولين اطلقوا وعودا للناس واكثروا الكلام عن مؤتمرات دعم للبنان والناس تأملت خير وتعتقد ان التأخير في تأليف الحكومة سوف يتسبب بتأخير اطلاق العجلة الاقتصادية.

وحول سبب تأخير تاليف الحكومة قال خليفة: انا في الحقيقة علي قناعة بان التأخير يتسبب به الخارج وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية التي طلبت من السعودية منع تشكيل سلطة تنفيذية في لبنان تساهم بتسهيل الاجواء للمقاومة ولمحورها . وانا لا اري ان ازمة تأليف الحكومة العراقية لا يمكن فصلها عن الازمة الحكومية في لبنان . الامر ليس مصادفة انما يأتي في سياق محاولة واشنطن اعادة تشكيل السلطة في هذين البلدين بطريقة تحفظ نفوذها وتمنع ميل الدفة لصالح ايران . هذا الامر يؤدي الي توازن سلبي في المنطقة ونحن نلاحظ مدي الضغوط الاميركية في العراق وتدخل الموفد الاميركي بالتفاصيل في بغداد .

وردا علي سوال بانه لم يلحظ تدخل اميركي واضح ومباشر في لبنان كما هو الحال في العراق قال خليفة: في العراق النفوذ السعودي غير مؤثر علي عكس الوضع في لبنان حيث لزمت واشنطن الملف للسعوديين الذين بدورهم ايضا يتحركون بتحفظ لان رئيس الجمهورية ميشال عون وجه تحذير للسفراء بضرورة الالتزام واحترام معاهدة فيينا التي تمنع السفراء من التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المعتمدين فيها .ولكن السعوديين ابلغوا الرئيس الحريري طلبات محددة لها علاقة بحصص القوات والحزب الاشتراكي والحريري يبدو ملتزما بتنفيذ هذه الطلبات الي اقصي الحدود . وهو يريد ارضاء الرياض لان لديه امل بتسوية اوضاعه الاقتصادية العالقة في المملكة كما انه لا يريد تكرار تجربته المؤلمة التي عاشها في السعودية والتي تمثلت باحتجازه . الحريري يعلم انه لا يستطيع النجاح سياسيا دون غطاء سعودي .

وحول الخيارات الممكنة للفريق الاخر الذي تحدث عن خيار شعبي ثم تراجع عنه ووضع رئيس الجمهورية موعد الاول من ايلول لانجاز التأليف ثم تراجع عن هذا التوقيت قال

خليفة: رئيس الجمهورية مدد موعد الاول من ايلول ولكنه يملك خيارات ابرزها سيناريو توقيع صيغة التشكيلي التي يقدمها الرئيس المكلف والعمل علي عدم منحها الثقة في مجلس النواب.

وردا علي سوال بان هذا الخيار او السيناريو يحتاج الي موافقة حلفاء رئيس الجمهورية قال خليفة: نعم هذا صحيح ويبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يفضل التريث قبل اللجوء الي هذا الخيار لانه يشكل سابقة لم يشهد التاريخ اللبناني عدم منح ثقة لتشكيلة حكومية مما يستوجب مشاورات نيابية جديدة ولكن هذا الامر اذا حصل قد يفسر كمحاولة لضرب موقع رئاسة الحكومة وهو موقع سني . الرئيس بري لا يريد ان تأخذ الامور بعدا طائفيا ومذهبيا لذلك يفضل التريث واعطاء المزيد من الوقت وهذا ما فعله رئيس الجمهورية .

وردا علي سوال بان هذا السيناريو اذا طبق لا يعني بالضرورة تأليف حكومة لان الاستشارات النيابية قد تدفع باتجاه تسمية الحريري مجددا ما يعني امكانية تكرار سيناريو التعطيل قال خليفة: نعم هذا صحيح لاننا في مرحلة شد حبال وكل فريق يريد استنفاذ الوقت لتحسين شروطه ويجب الاخذ بعين الاعتبار معركة ادلب التي يمكن ان تساهم نتائجها بتخفيض الاطراف لسقوفهم .فمعركة ادلب مفصلية وستؤدي في حال حدوثها الي فتح صفحة جديدة في سوريا عنوانها اخراج الاميركيين من الاراضي السورية التي يحتلونها . هذه المعركة ستؤثر بطبيعة الحال علي مجريات الامر في لبنان وتحديدا في ملف تاليف الحكومة .

انتهي**2054 ** 1837

