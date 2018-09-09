امين مركز بحوث جامعة الدفاع الوطني:

ايران قادرة علي تصدير تكنولوجيا صناعة الوقود الصلب

طهران/9 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال امين عام مركز بحوث جامعة الدفاع الوطني العميد 'مجيد بكائي' ان التطور العلمي في ايران وصل الي مرحلة بحيث بات بأستطاعتنا تصدير تكنولوجيا صناعة الوقود الصلب للصواريخ.

واضاف العميد بكائي في ملتقي النخب الشابة والعلماء في المجال الدفاعي والذي عقد في جامعة الدفاع الوطني العليا ان الصناعات الدفاعية الوطنية متطورة بحيث ابهرت الاخرين وذلك لاننا استطعنا ربط الصناعة بالجامعة.
وفيما يتعلق بأنتاج الصواريخ في البلاد قال العميد بكائي ان هناك في المجال الصاروخي طريقتين للانتاج احدها استخدام الوقود السائل والاخري الوقود الصلب قائلا ان العلماء والباحثين المحليين بداوا جهودهم في مجال الوقود الصلب ففي البداية واجهتنا صعاب كثيرة واستعنا بخبراء من الصين لكنهم لم يقدموا لنا يد العون وبذلك استطاع علماونا وبجهد مستمر ولمدة سنة كاملة تحقيق ذلك واليوم نحن ننتج الوقود الصلب ومستعدون لتصدير تكنولوجيا تصنيعه.
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ايران قادرة علي تصدير تكنولوجيا صناعة الوقود الصلب

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