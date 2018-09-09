ايران قادرة علي تصدير تكنولوجيا صناعة الوقود الصلب

واضاف العميد بكائي في ملتقي النخب الشابة والعلماء في المجال الدفاعي والذي عقد في جامعة الدفاع الوطني العليا ان الصناعات الدفاعية الوطنية متطورة بحيث ابهرت الاخرين وذلك لاننا استطعنا ربط الصناعة بالجامعة.

وفيما يتعلق بأنتاج الصواريخ في البلاد قال العميد بكائي ان هناك في المجال الصاروخي طريقتين للانتاج احدها استخدام الوقود السائل والاخري الوقود الصلب قائلا ان العلماء والباحثين المحليين بداوا جهودهم في مجال الوقود الصلب ففي البداية واجهتنا صعاب كثيرة واستعنا بخبراء من الصين لكنهم لم يقدموا لنا يد العون وبذلك استطاع علماونا وبجهد مستمر ولمدة سنة كاملة تحقيق ذلك واليوم نحن ننتج الوقود الصلب ومستعدون لتصدير تكنولوجيا تصنيعه.

انتهي**م م** 1718

