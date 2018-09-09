'خاص ارنا'

غزة تحاول كسر الحصار مجدد الاثنين المقبل

غزة/ 9 أيلول / سبتمبر/ إرنا- أعلن الحراك الوطني لكسر الحصار اطلاق تظاهرة بحرية سابعة عصر يوم الاثنين القادم من ميناء غزة باتجاه الحدود البحرية الشمالية.

وقال بسام المناصرة الناطق باسم الحراك ان تظاهرة بحرية سابعة تنطلق وهي تضم عددا من القوارب التي تُقلُ الفئات المتضررة من الحصار من مرضي وجرحي مسيرات العودة و طلاب جامعات عالقين وكذلك خريجين عاطلين عن العمل.
وأوضح المناصرة في تصريح لمراسلنا ان التظاهرة رسالة واضحة من أن الشعب الفلسطيني اتخذ قراره بضرورة الاستمرار بهذا الحراك البحري والحراك البري تارةً اخري حتي ينكسر هذا الحصار مرة واحدة وإلي الأبد .
وأضاف :' بالتأكيد لا يمكننا القبول والسكوت علي معاناة اكثر من اثنين مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة محاصرين منذ اكتر من اثني عشر عاماً و يتعرضون للموت البطيء و للموت السريري في كل يوم '.
واكد ان الحراك لا يخشي المواجهة مع الاحتلال الذي اعتاد علي مجابهة أي حِراك سلمي آمن باستخدام القوة المسلحة مضيفا:'لأن هذا الاحتلال لا يمتلك الحق علي هذه الارض التاريخية ولا يمتلك أي مقومات للصمود أمام عزة وكرامة الشعب الذي يطالب بحقوقه فيلجأ دوما لاستخدام القوة '.
ودعا المناصرة الي الاحتشاد قرب اقرب نقطة من الحدود الشمالية لقطاع غزة من جهة البحر لتكون التظاهرة البحرية بمثابةِ نذير للاحتلال ورسالة واضحة بعدم توقف الحراك براً وبحراً وفي كل اتجاه .
واطلقت غزة ست تظاهرات بحرية ، اربع منها باتجاه الحدود الشمالية لقطاع غزة والبقية باتجاه المياه الدولية وقام الكيان الصهيوني باعتراضها جميعا.
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غزة تحاول كسر الحصار مجدد الاثنين المقبل

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