الرئيس روحاني يهنئ نظيريه الكوري الشمالي والطاجيكي بالعيد الوطني لبلديهما

طهران/9 ايلول/سبتمبر/ارنا- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني ببرقيتي تهنئه منفصلتين الي نظيريه الطاجيكي و الكوري الشمالي هنأهما فيها بمناسبة العيد الوطني لبلديهما معربا عن ثقته بان علاقات ايران مع كل من كوريا الشماليه و طاجيكستان ستشهد مزيدا من التطور.

وهنأ رئيس الجمهورية الرئيس الطاجيكي امامعلي رحمان بمناسبة الذكري السنوية السابعه والعشرين للعيد الوطني في طاجيكستان معربا عن ثقته بان العلاقات الثنائية ماضية نحو التقدم في ظل الجهود التي يبذلها مسؤولو البلدين خدمة للمصالح المشتركة و ارساء الامن و الاستقرار في المنطقة.
كما بعث الرئيس روحاني برقية تهنئة مماثلة الي الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون هنأه فيها و الشعب الكوري بالعيد الوطني في كوريا الشماليه في ذكراه السبعين.
وعبر عن تمنياته بان تشهد العلاقات بين ايران و كوريا الشماليه المزيد من التطور في شتي المجالات في ظل ارادة كبار مسؤولي البلدين.
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سياسي

الرئيس روحاني

برقية تهنئة

طاجيكستان و كوريا

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الرئيس روحاني يهنئ نظيريه الكوري الشمالي والطاجيكي بالعيد الوطني لبلديهما

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