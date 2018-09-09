الرئيس روحاني يهنئ نظيريه الكوري الشمالي والطاجيكي بالعيد الوطني لبلديهما

وهنأ رئيس الجمهورية الرئيس الطاجيكي امامعلي رحمان بمناسبة الذكري السنوية السابعه والعشرين للعيد الوطني في طاجيكستان معربا عن ثقته بان العلاقات الثنائية ماضية نحو التقدم في ظل الجهود التي يبذلها مسؤولو البلدين خدمة للمصالح المشتركة و ارساء الامن و الاستقرار في المنطقة.

كما بعث الرئيس روحاني برقية تهنئة مماثلة الي الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون هنأه فيها و الشعب الكوري بالعيد الوطني في كوريا الشماليه في ذكراه السبعين.

وعبر عن تمنياته بان تشهد العلاقات بين ايران و كوريا الشماليه المزيد من التطور في شتي المجالات في ظل ارادة كبار مسؤولي البلدين.

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