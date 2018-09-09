قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

طهران/9 ايلول/سبتمبر/ارنا- وصل قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة صباح اليوم الاحد الي مدينة نوشهر(شمال) لحضور مراسم تخريج دفعه من طلبة جامعات الضباط بالجيش في جامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش.

وفي مستهل الزياره حضر سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحه عند مدفن خمسه من الشهداء المجهولين الذين ووروا الثري في هذه الجامعه وقرا سوره الفاتحة علي ارواحهم الطاهرة ومن ثم استعرض سماحته الوحدات المشاركة في المراسم.
وقام قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة بتقليد الادميرال حبيب الله سياري مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني وسام الفتح من الدرجه الاولي تكريما لجهوده في حماية الحدود البحرية للبلاد وحفظ المصالح الوطنية ورفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية خفاقا عاليا في المياه الحرة والإهتمام بتحديث التجهيزات وإنماء سواحل مكران خلال توليه قيادة القوة البحرية للجيش.
وسنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

قائد الثورة

كلية الامام الخميني

العلوم البحرية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

معظم المشاهدات

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

رئیس الجمهوریة:

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

روحانی: الثقة بین طهران وموسكو لتطویر التعاون لا سابق لها

خلال استقباله نظیره الروسی

روحانی: الثقة بین طهران وموسكو لتطویر التعاون لا سابق لها

أحدث الأخبار

الكيان الصهيوني يمنع أبناء عائلة عهد التميمي من مغادرةفلسطين

الكيان الصهيوني يمنع أبناء عائلة عهد التميمي من مغادرةفلسطين

أكثر من 100 فنان يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في الكيان الصهيوني

أكثر من 100 فنان يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في الكيان الصهيوني

محلل لبناني: سبب تاخير تاليف الحكومة اللبنانية هو قرار اميركي

في حديث خاص لـ'ارنا'

محلل لبناني: سبب تاخير تاليف الحكومة اللبنانية هو قرار اميركي

ايران قادرة علي تصدير تكنولوجيا صناعة الوقود الصلب

امين مركز بحوث جامعة الدفاع الوطني:

ايران قادرة علي تصدير تكنولوجيا صناعة الوقود الصلب

إيران لن تُستفز والحشد الشعبي لن يُستدرج ولن تقع فتنة شيعية شيعية

إيران لن تُستفز والحشد الشعبي لن يُستدرج ولن تقع فتنة شيعية شيعية

موضوعات مرتبط