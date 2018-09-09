قائد الثورة يتفقد جامعة الامام الخميني(رض) للعلوم البحرية

وفي مستهل الزياره حضر سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحه عند مدفن خمسه من الشهداء المجهولين الذين ووروا الثري في هذه الجامعه وقرا سوره الفاتحة علي ارواحهم الطاهرة ومن ثم استعرض سماحته الوحدات المشاركة في المراسم.

وقام قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة بتقليد الادميرال حبيب الله سياري مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني وسام الفتح من الدرجه الاولي تكريما لجهوده في حماية الحدود البحرية للبلاد وحفظ المصالح الوطنية ورفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية خفاقا عاليا في المياه الحرة والإهتمام بتحديث التجهيزات وإنماء سواحل مكران خلال توليه قيادة القوة البحرية للجيش.

وسنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا.

انتهي**م م** 1718

