إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية بـ'الأعياد اليهودية'

طهران / 9 ايلول/ سبتمبر / ارنا - يفرض جيش الاحتلال 'الإسرائيلي'، إغلاقا شاملا علي الضفة الغربية المحتلة والمعابر في قطاع غزة المحاصر، ابتداء من منتصف ليل السبت/الأحد، حتي مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 أيلول الجاري، وذلك بذريعة بدء 'رأس السنة العبرية'.

وحسب بيان الجيش، سيفرض الإغلاق التام والطوق الأمني علي الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة الأعياد اليهودية و'رأس السنة العبرية'، من منتصف ليل السبت حتي مساء الثلاثاء، فيما سيسمح فقط بتنقل الحالات الطبية والإنسانية الطارئة.
وستغلق المعابر 'الإسرائيلية' أمام حاملي التصاريح بأنواعها، ما عدا الحالات الإنسانية الطارئة والتصاريح الطبية والمخول بالدخول بالإغلاقات.
وسيعاد فتح المعابر ورفع الإغلاق مساء الثلاثاء، وخلال فترة الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفقا لموافقة منسق أنشطة الحكومة 'الإسرائيلية' في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وستعاود سلطات الاحتلال فرض الإغلاق بالأسبوع المقبل، وذلك عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء المقبل، الموافق 17 أيلول الجاري، علي أن يرفع عند منتصف ليل الأربعاء/الخميس، وذلك بذريعة 'يوم الغفران'.
وبذريعة 'عيد العرش' الذي يوافق يوم 22 أيلول، ستغلق الأراضي الفلسطينية للمرة الثالثة عند منتصف ليل السبت/الأحد، وذلك حتي مساء يوم الاثنين الأول من تشرين الأول القادم.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام



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جيش الاحتلال "الإسرائيلي

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