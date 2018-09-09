ساحل العاج تدعو ايران للمشاركة في المعرض الدولي للمحاصيل الزراعية

طهران/9ايلول/سبتمبر/ارنا- وجه مدير مجلس انتاج القطن والكاجو في ساحل العاج 'ادام كوليبالي' دعوة لايران للمشاركة في المعرض الدولي لانتاج الكاجو الهندي.

وقدم كوليبالي هذه الدعوة لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في ساحل العاج ' منصور شكيب مهر' و اجري محادثات معه حول التعاون المشترك بين البلدين .
واكد خلال هذا اللقاء علي عزم بلاده لتحويل المحاصيل الزراعية و وجه دعوة للمستثمرين ورجال الاعمال الايرانيين للمشاركة في هذا المجال .
كما عبر عن رغبه بلاده للمشاركة في المعارض الزراعية التي تقام في ايران داعيا الي مشاركة القطاعين الخاص و الحكومي الايرانيين في معارض المحاصيل الزراعية في ساحل العاج.
يذكر ان المعرض الدولي للمحاصيل الزراعية في ساحل العاج سينطلق في الثامن من شهر تشرين الثاني /نوفمبر القادم و يستمر ليومين.
من جانبه رحب منصور شكيب مهر بالتعاون الثنائي مع ساحل العاج في مجال انتاج و تحويل هذه المحاصيل الزراعية داعيا الي تعزيز التواصل بين مجلس انتاج القطن و الكاجو الهندي في ساحل العاج مع القطاعين الخاص و الحكومي في ايران و ذلك من خلال تبادل الوفود و المشاركة في المعارض الدولية.
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المعرض الدولي

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ساحل العاج تدعو ايران للمشاركة في المعرض الدولي للمحاصيل الزراعية

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