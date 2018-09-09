ساحل العاج تدعو ايران للمشاركة في المعرض الدولي للمحاصيل الزراعية

وقدم كوليبالي هذه الدعوة لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في ساحل العاج ' منصور شكيب مهر' و اجري محادثات معه حول التعاون المشترك بين البلدين .

واكد خلال هذا اللقاء علي عزم بلاده لتحويل المحاصيل الزراعية و وجه دعوة للمستثمرين ورجال الاعمال الايرانيين للمشاركة في هذا المجال .

كما عبر عن رغبه بلاده للمشاركة في المعارض الزراعية التي تقام في ايران داعيا الي مشاركة القطاعين الخاص و الحكومي الايرانيين في معارض المحاصيل الزراعية في ساحل العاج.

يذكر ان المعرض الدولي للمحاصيل الزراعية في ساحل العاج سينطلق في الثامن من شهر تشرين الثاني /نوفمبر القادم و يستمر ليومين.

من جانبه رحب منصور شكيب مهر بالتعاون الثنائي مع ساحل العاج في مجال انتاج و تحويل هذه المحاصيل الزراعية داعيا الي تعزيز التواصل بين مجلس انتاج القطن و الكاجو الهندي في ساحل العاج مع القطاعين الخاص و الحكومي في ايران و ذلك من خلال تبادل الوفود و المشاركة في المعارض الدولية.

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