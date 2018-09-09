لاريجاني: ايران وبيلاروسيا تمتلكان طاقات مشتركة لتطوير العلاقات

وفي تصريح ادلي به للصحفيين في مطار 'مهر آباد' بطهران بعد عودته الي البلاد في ختام جولته التي شملت روسيا وبيلاروسيا، قال لاريجاني، ان محادثات ومشاورات جيدة اجريت في روسيا وبيلاروسيا حول محور تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية.

واضاف، انه تم البحث خلال الزيارة حول سبل تسهيل العلاقات التجارية بين ايران وبيلاروسيا من قبل مسؤولي وتجار البلدين وجري طرح اليات في هذا الصدد وسنسعي في المجلس لتنفيذها بالتاكيد.

كما اشار الي الجلسات المتعددة التي عقدت خلال الجولة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطاقوية واضاف، ان مندوبي الطرفين عقدوا العديد من الجلسات لتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

واشار الي وجود وجهات نظر مشتركة بين ايران وروسيا وبيلاروسيا في القضايا الدولية ومكافحة الارهاب وقال، ان الامن والاستقرار في المنطقة ممكن فقط في ظل التعاطي والتعاون بين دولها.

وكان لاريجاني قد زار روسيا في مستهل جولته للمشاركة في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين البلدين والذي عقد في مدينة فولغوغراد.

ورافق رئيس مجلس الشوري الاسلامي في جولته هذه 6 نواب و 9 من مساعدي الوزراء والمسؤولين اضافة الي المساعد الخاص لرئيس المجلس حسين امير عبداللهيان.

انتهي ** 2342

