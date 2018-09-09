مسؤول محلي ايراني: نتابع مصير صيادين اعتقلتهم الشرطة البحرية الاماراتية

وقال خورشيدي في تصريح للصحفيين السبت، انه وفق المعلومات الواصلة فان هؤلاء الافراد نُقِلوا الي الامارات الا انه ليس هنالك اي نبا عن مصيرهم.

واضاف، انه وفي ضوء متابعات منظمة الثروة السمكية ومندوب وزارة الخارجية في محافظة بوشهر فاننا نامل بالحصول حتي الغد (اليوم الاحد) علي معلومات ادق حول مصيرهم.

وقال خورشيدي انه ليس معلوما لغاية الان السبب في الحادث واعتقال الصيادين من قبل الشرطة البحرية الاماراتية.

من جانبه قال مدير عام شؤون الثروة السمكية في محافظة بوشهر عباس علي زندة بودي، انه وفقا لما قاله مالك زورق الصيد فان هذا الزورق كان قد خرج قبل اسبوع من رصيف 'جلالي' في ميناء بوشهر (جنوب ايران) وتعرض يوم الاربعاء الماضي لاطلاق نار من قبل الشرطة البحرية الاماراتية في مياه الخليج الفارسي ما ادي الي مصرع احد افراد طاقم الزورق (البالغ عددهم 9 افراد) واصابة اثنين اخرين.

واضاف، ان مكان الحادث ليس معلوما بدقة.

انتهي ** 2342

