استشهاد اثنين من قوي الامن الداخلي علي يد مسلحين جنوب ايران

بندرعباس / 9 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن مساعد قائد قوي الامن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة هرمزكان جنوب ايران بان اثنين من قوي الامن الداخلي استشهدا واصب آخران خلال هجوم شنه مسلحون في مدينة ميناب.

وقال العقيد محمد شريفي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء السبت ان الشهيدين هما الملازم ثالث خليل محمودي ونائب الضابط ثان احمد جزيني، واضاف، كما اصيب جنديان تم نقلهما الي المستشفي لتلقي العلاج.
وتابع قائلا، ان المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة صالون قد اطلقوا النار من اسلحة رشاشة علي كوادر قوي الامن الداخلي في مركز الامن الداخلي بمنطقة 'سرني' في ميناب.
واوضح مساعد قائد قوي الامن الداخلي في هرمزكان بان قوات خاصة قد تم ايفادها من مركز المحافظة الي ميناب لملاحقة الجناة واعتقالهم.
وتقع مدينة ميناب علي بعد 90 كم الي الشرق من مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران.
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استشهاد اثنين من قوي الامن الداخلي علي يد مسلحين جنوب ايران

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استشهاد اثنين من قوي الامن الداخلي علي يد مسلحين جنوب ايران

استشهاد اثنين من قوي الامن الداخلي علي يد مسلحين جنوب ايران

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