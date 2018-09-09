ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

طهران / 9 ایلول / سبتمبر /ارنا-
رفض وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف المزاعم الاخیرة لوزیر الخارجیة الامیركی مایك بومبیو، معتبرا التناقض فی مواقف البیت الابیض بانه مثیر للسخریة.

وكتب ظریف مساء السبت فی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر': ان التغییر المفاجئ لمواقف نظام ترامب مثیر للسخریة حقا.
واضاف: ففی اسبوع، یكون محور احادیثهم اننا نقوم باهدار مصادرنا فی الخارج، وفی الاسبوع التالی یكون محور التصریحات اننا لا نقدم الدعم الكافی للفلسطینیین.
وادعي بومبیو بان امیركا قدمت منذ العام 1994 مساعدات مالیة بنحو 6.3 ملیار دولار للفلسطینیین الا ان ایران لم تقدم الدعم الكافی لهم.
یذكر ان الادارة الامیركیة اتخذت خلال العام الاخیر العدید من الاجراءات الرامیة للقضاء علي القضیة الفلسطینیة اهمها الاعتراف بالقدس عاصمة للكیان الصهیونی ونقل السفارة الامیركیة الیها من تل ابیب ومن ثم قطع المساعدات عن اللاجئین الفلسطینیین.
كما قطع ترامب 20 ملیون دولار من الاعتمادات والمساعدات المالیة لمستشفیات القدس.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

ظریف

بومبیو

الفلسطینیین

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

معظم المشاهدات

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

علي خلفية الاعتداء علي القنصلية الايرانية بالبصرة

الخارجية الايرانية تستدعي السفير العراقي بطهران

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

الشیخ الخزعلی: واشنطن تحاول ضم العراق الي المحور الامیركی

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

عضو في تحالف الفتح: واشنطن تسعي لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

روحانی: الثقة بین طهران وموسكو لتطویر التعاون لا سابق لها

خلال استقباله نظیره الروسی

روحانی: الثقة بین طهران وموسكو لتطویر التعاون لا سابق لها

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

رئیس الجمهوریة:

مجموعة جدیدة فی البیت الابیض لا تدری ماذا تقول وماذا تفعل

أحدث الأخبار

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

مسؤول ايراني: لم يحدث اي طلاق نار قرب مبني رئاسة الجمهورية

مسؤول ايراني: لم يحدث اي طلاق نار قرب مبني رئاسة الجمهورية

روسيا: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي

روسيا: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي

تعزيز التبادل العلمي بين جامعة العلامة الطباطبائي والجامعات اللبنانية

تعزيز التبادل العلمي بين جامعة العلامة الطباطبائي والجامعات اللبنانية

ايران تحلّ ضيف شرف علي معرض الصين للصناعات الثقافية

ايران تحلّ ضيف شرف علي معرض الصين للصناعات الثقافية

موضوعات مرتبط