ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

وكتب ظریف مساء السبت فی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر': ان التغییر المفاجئ لمواقف نظام ترامب مثیر للسخریة حقا.

واضاف: ففی اسبوع، یكون محور احادیثهم اننا نقوم باهدار مصادرنا فی الخارج، وفی الاسبوع التالی یكون محور التصریحات اننا لا نقدم الدعم الكافی للفلسطینیین.

وادعي بومبیو بان امیركا قدمت منذ العام 1994 مساعدات مالیة بنحو 6.3 ملیار دولار للفلسطینیین الا ان ایران لم تقدم الدعم الكافی لهم.

یذكر ان الادارة الامیركیة اتخذت خلال العام الاخیر العدید من الاجراءات الرامیة للقضاء علي القضیة الفلسطینیة اهمها الاعتراف بالقدس عاصمة للكیان الصهیونی ونقل السفارة الامیركیة الیها من تل ابیب ومن ثم قطع المساعدات عن اللاجئین الفلسطینیین.

كما قطع ترامب 20 ملیون دولار من الاعتمادات والمساعدات المالیة لمستشفیات القدس.

انتهي ** 2342

