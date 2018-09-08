روسيا: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي

موسكو/8 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 'ماريا زاخاروفا'، ان التقرير الأخير الذي أصدره رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' حول إيران يدل علي عدم عدولها عن مسار تنفيذ الإتفاق النووي.

و أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر يوم 30 آب/أغسطس تقريرا آخرا حول عمليات التفتيش التي أجرتها هذه الوكالة مؤخرا في إيران وفقا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي وتابعت زاخاروفا، ان أمانو أكد مرة أخري التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي.
وأكدت، ان تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل علي ان الإتفاق النووي نجح في تحقيق أهدافه المنشودة.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ان بلادها الي جانب الاطراف الأخري في الاتفاق النووي تبذل الجهود للحفاظ عليه.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

المتحدثة باسم الخارجية الروسية

يوكيا أمانو

الإتفاق النووي

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روسيا: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي

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