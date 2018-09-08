روسيا: تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي

و أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر يوم 30 آب/أغسطس تقريرا آخرا حول عمليات التفتيش التي أجرتها هذه الوكالة مؤخرا في إيران وفقا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي وتابعت زاخاروفا، ان أمانو أكد مرة أخري التزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي.

وأكدت، ان تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل علي ان الإتفاق النووي نجح في تحقيق أهدافه المنشودة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ان بلادها الي جانب الاطراف الأخري في الاتفاق النووي تبذل الجهود للحفاظ عليه.

إنتهي**أ م د**س.ر

