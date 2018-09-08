ايران تحلّ ضيف شرف علي معرض الصين للصناعات الثقافية

بكين / 8 ايلول / سبتمبر / ارنا – بدأ معرض الصين الدولي للصناعات الثقافية اعماله اليوم السبت بمشاركة العديد من البلدان الي جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تحل ضيف شرف علي هذا المعرض.

وحمل المعرض الصيني لهذا العام شعار 'تعزيز الصناعات الثقافية بهدف احياء طريق الحرير'.
ويشارك في المعرض الصيني الدولي اكثر من 800 شركة ومؤسسة ثقافية تمثل الصين، الي جانب 12 دولة في انحاء العالم؛ بما فيها ايران والهند وبريطانيا وايطاليا وتايلاند وكمبوديا والسعودية والنيبال.
وتشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفة ضيف شرف علي معرض الصين للصناعات الثقافية، وذلك في جناح خاص يضم شتي انواع الصناعات الثقافية الايرانية؛ ومنها الحرف اليدوية ولوحة السجاد وفن المعرق والتطعيم بالفضة وغيرها من الصناعات التي تمثل جانبا من الثقافة والتراث الايراني العريق.
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ايران تحلّ ضيف شرف علي معرض الصين للصناعات الثقافية

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