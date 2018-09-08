قیادی یمنی : الامم المتحدة عاجزة عن حلّ الازمة الیمنیة

جاء ذلك فی حدیث خاص ادلي به القیادی الیمنی لمراسل 'ارنا' الیوم السبت؛ مضیفا ان تعمد دول تحالف العدوان فی عرقلة سفر الوفد الوطنی الیمنی الي مشاورات جنیف، یؤكد وجود محاولات رامیة الي ابقاء حالة عدم الاستقرار السائده مستمره والي اجل غیر مسمي مع ما یرافقها من عنف وقتل للمدنیین فی الیمن.

وقال العلیی 'لقد اصبح معروفا بان آلیة عمل الامم المتحده تقوم علي هیمنة دول الاستكبار العالمی وعلي رأسها امریكا وبالتالی تصبح هی المهیمنه علي القرار؛ وبما یضمن مصالحها دون النظر الي مصالح الدول والشعوب المستعضفه'.

وتابع، 'ان مجموع دول العالم الاعضاء فی هذه المنظمه تعجز عن اتخاذ قرار ینتصر لقضایا خاصه للدول الفقیره كما هو حاصل الیوم فی موضوع الیمن.. هم یریدون الایحاء للمجتمع الدولی ان هؤلاء مجرد ملیشیات انقلابیه لا مشروع دوله لدیهم ولیس لدیهم رغبه للوصول الي حل سیاسی'.

وشدد العلیی بالقول : بكل تاكید العدوان لایرید ای حل سیاسی فی الیمن لان ذلك سیحرمه من التدخل فی شؤون الیمن واستقلاله.

علما ان 'الجبهة الوطنیة لأبناء المحافظات الجنوبیة لمناهضة الغزو والاحتلال' تاسست علي ایدی النخب من اهالی جنوب الیمن، وذلك ردا علي العدوان السعودی – الامریكی ضد هذا البلد، وعقد اول اجتماع له فی 4 فبرایر 2016.

انتهي ** ح ع

