نحن بانتظار ضمانات اوروبية ملموسة بشأن الاتفاق النووي

جاءت تصريحات جلالي اليوم السبت خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوروبية – الايرانية 'يانوش لواندوفسكي' في بروكسل.

وانتقد جلالي سياسات امريكا الاحادية؛ لافتا الي ان واشنطن تسعي وراء فرض مواقفها المستبدة علي صعيد المجتمع الدولي وذلك وسط رفض دولي شامل؛ مؤكدا علي ضرورة تكريس التعددية في سياق ادارة المجتمع الدولي.

وبيّن المسؤول البرلماني الايراني ان الولايات المتحدة قررت بصورة احادية وبعيدا عن القوانين والضوابط والاعراف الدولية ان تنسحب من الاتفاق النووي؛ بما يشير الي ان هذا البلد ليس جديرا بالثقة علي الصعيد الدولي.

وقال رئيس مركز الابحاث في مجلس الشوري الاسلامي، ان الشعب الايراني لدية تساؤلات حقة بشأن مصالحه الاقتصادية وانجازات الاتفاق النووي؛ مردفا ان اوروبا مطالبة باتخاذ خطوات عملية وملموسة، الي جانب المسؤولية التي تقع عليها في هذا الاطار، لسدّ الثغرات الناجمة عن انسحاب امريكا الاحادي من هذا الاتفاق.

وفيما اشار الي اقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي ان ايران التزمت بوعودها المدرجة في اطار الاتفاق النووي، قال جلالي ان السياسات المخربة التي انتهجها ترامب وما تعاقب عليها من خروج الشركات الاوروبية من ايران، تعد بمثابة تقدير مساعي الاخير الرامية الي تشويه صورة اوروبا علي الصعيد الدولي.

وتابع البرلماني الايراني قائلا، ان طهران اتخذت مواقف حكيمة حيال الاتفاق النووي؛ وعلي اوروبا أن تنفذ خطواتها عملية وبوتيرة اسرع في هذا الخصوص.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع المسؤول البرلماني الاوروبي في بروكسل، تطرق رئيس مركز الابحاث في مجلس الشوري الاسلامي الي جرائم السعودية في اليمن؛ مطالبا بوقف الحملات الجوية التي تشنها السعودية علي المدنيين العزل في هذا البلد، ومنح الشعب اليمني الحق في تقرير مصيره بنفسه.

كما اشار الي ان ترامب يسعي بالتعاون مع السعودية والكيان الصهيوني ان ينشر مخطط الـ 'ايرانوفوبيا' في المنطقة والعالم؛ مصرحا انه اذا كانت هناك رؤية حقيقية لتقصي اوضاع المنطقة سيتضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تخوض كفاحا حقيقيا ضد الارهاب.

انتهي ** ح ع

