رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية: آلام اليوم ناجمة عن الفهم الخاطئ للدين

واكد ابراهيمي تركمان الذي يزور باشكورستان حاليا بهدف إفتتاح أسبوع إيران الثقافي في روسيا خلال لقائه رئيس جمهورية باشكورستان التابعة لروسيا الإتحادية 'رستم حميدوف'، اكد ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين الجانبين وقال ان تبادل الفرق الفنية بما في ذلك الفرق الموسيقية والمسرحية وتعزيز التواصل بين فناني البلدين للمشاركة في المهرجانات وسائر البرامج الثقافية والفنية ، من شأنه أن يسهم في تعزيز حسن الجوار والتفاهم بين الشعوب.

كما شدد علي ضرورة تعزيز التعاون بين المكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية والفنية للبلدين بما في ذلك طباعة الكتب ونشرها وإقامة ندوات علمية ومهرجانات ثقافية وفنية مشتركة إيران وباشكورستان.

من جانبه، أكد رستم حميدوف تعزيز التعاون الثقافي مع الجمهورية الإسلامية الايرانية مشيرا الي اصدار ترجمة ل'رباعيات خيام' باللغة الباشكورية بقلم الباشكوري الشهير 'ربيع أوف' في بداية العام الميلادي الحالي.

وبدأ اسبوع إيران الثقافي فعالياته من 3 أيلول/سبتمبر الحالي في مدينتي موسكو وأوفا لينتهي يوم غد الاحد (9 ايلول).

وتشمل برامج أسبوع إيران الثقافي في روسيا، العروض الموسيقية التقليدية ومعارض الصناعات اليدوية والمنمنمات وبرنامج سرد الحكاية الشعبية التمثيلي وفن الأداء الإيراني.

إنتهي**أ م د**س.ر

